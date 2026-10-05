INE abre recepción de candidaturas independientes

El Instituto Nacional Electoral abrió este 5 de octubre la recepción de manifestaciones de intención de ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes a una diputación federal por mayoría relativa.

Adriana Verónica García Pérez, vocal secretaria de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE, informó que como parte de este proceso dio inicio la recepción de cartas de intención de los interesados en participar dentro del proceso por la vía independiente, quienes tendrán hasta el 13 de diciembre.

La funcionaria señaló que los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, como contar con una asociación civil y cumplir con una serie de requisitos fiscales, entre otros aspectos.

La solicitud de participación se deberá presentar ante el Comité Distrital, y una vez que se presente, se revisará la documentación y se determinará si entra en calidad de aspirante y avanza a la siguiente etapa.

Los aspirantes deberán reunir firmas que comprendan el 2 por ciento de la lista nominal como respaldo ciudadano. La vocal secretaria precisó que durante la etapa de recolección de firmas los aspirantes deberán utilizar recursos propios, y en caso de ser aprobadas la candidatura se asignará presupuesto del instituto.

Informó que la Junta Distrital brindará atención de lunes a viernes para quienes requieran información o deseen presentar su documentación.

Indicó que durante el pasado proceso electoral que se desarrolló en 2023-2024 no se tuvo el interés de participar por la vía independiente en la región; sin embargo, se cuenta con la posibilidad para los ciudadanos que deseen hacerlo.