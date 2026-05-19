El INE realiza voto anticipado en el Centro Penitenciario de Monclova

El Instituto Nacional Electoral desplegó este martes un operativo en el Centro Penitenciario de Monclova para recabar el voto anticipado de personas en prisión preventiva, como parte del proceso electoral que se desarrolla en el estado.

Desde temprana hora personal del INE se trasladó a las instalaciones del CERESO Monclova para recabar el voto de los internos como parte del proceso, en donde se instaló una mesa de votación.

La Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE, Erika Balderas López, informó que en esta sede participarán 218 personas privadas de la libertad, que corresponden al distrito 03, así como se tienen 71 internos que pertenecen al distrito 07 de Saltillo y uno del distrito 01 de Piedras Negras.

Con este mecanismo, se garantiza el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que se encuentran en un proceso legal, pero que aún conservan sus derechos político electorales.

Para esto se realizó un listado nominal de los internos que tenían derecho y que deseaban participar, con el fin de ejercer su derecho al voto, y se solicitó al órgano electoral para la asignación de boletas.

Tras la votación, personal del INE recogió los sufragios en un sobre cerrado, manteniendo la secrecía del voto, y fueron resguardados en el comité distrital, hasta el próximo 07 de junio en que se abrirán los sobres y se realizará el conteo de los votos.