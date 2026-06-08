INE reanuda trámites de credencial para votar en Monclova

Tras concluir la jornada electoral del domingo, el Instituto Nacional Electoral retomó este lunes los trámites para la credencial para votar en el módulo fijo de Monclova, donde desde temprana hora se observó movimiento constante de ciudadanos que acudieron a realizar renovaciones, cambios de domicilio y actualizaciones de datos.

El Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital del INE, Ian Aguilar Madrigal, informó que la reactivación de servicios se dio de manera inmediata una vez terminado el proceso electoral. "Ya reanudamos los trámites ordinarios, lo que es alguna actualización, una inscripción, cambio de domicilio y algún reemplazo por vigencia que dejamos pendientes con el proceso electoral".

Mencionó que alrededor de 5 mil credenciales con terminación 2025 dejaron de tener vigencia a partir de este lunes, luego de que únicamente fueron habilitadas para que los ciudadanos pudieran participar en la elección del domingo.

Ante ello, indicó que el INE espera un incremento gradual en la demanda de trámites durante los próximos días, principalmente de personas que buscarán renovar su credencial vencida. Aunque la atención se realizó bajo el sistema de citas programadas, durante la mañana se registró una mayor afluencia en las oficinas ubicadas en la zona centro de Monclova. "Sí tuvimos mayor afluencia en el transcurso de la mañana, ahí fue donde tuvimos un poquito de fila, pero todavía no podemos decir que estuvimos saturados".

En relación con las credenciales pendientes de entrega, Aguilar Madrigal mencionó que permanecen resguardadas 795 credenciales, además de 76 reimpresiones que no fueron recogidas antes de la elección. Indicó que será este martes cuando se liberen oficialmente para entrega, luego del procedimiento correspondiente ante representantes de partidos políticos.