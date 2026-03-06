Contactanos
Más de 300 mujeres participan en jornada de activación física en Monclova

Las actividades de sensibilización continuarán con pláticas en el Museo Coahuila y Texas sobre prevención de la violencia.

Por Adriana Cruz - 06 marzo, 2026 - 08:08 p.m.
      En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, la administración local, en coordinación con el Inedec de Coahuila, llevó a cabo una jornada de activación física y comunitaria en la Plaza Principal. El evento fue diseñado como un espacio de esparcimiento y empoderamiento, logrando reunir a más de 300 mujeres provenientes de diversos sectores, incluyendo delegaciones de los municipios de Monclova y San Buenaventura, así como participantes de distintos centros comunitarios de la región.

      La jornada inició con una sesión masiva de zumba que se extendió por una hora y media, desde las 9:30 hasta las 11:00 horas, con el objetivo de fomentar la salud mental, la relajación y la sana convivencia entre las asistentes. Tras la actividad coreográfica, el programa continuó con una clase de defensa personal, brindando herramientas prácticas de seguridad a las mujeres presentes, además de actividades simbólicas como el pegado de calcas y la creación de un mural colectivo.

       

      Este evento forma parte de una agenda más amplia de actividades de sensibilización que se extenderán durante esta semana y la próxima. Entre las propuestas destacan las pláticas programadas en el Museo Coahuila y Texas, las cuales abordarán temas fundamentales como la prevención de la violencia y contarán con la participación de "mujeres que inspiran", buscando generar un impacto profundo en la conciencia social y el apoyo mutuo.

       

      Con este tipo de iniciativas, las autoridades buscan no solo celebrar la fecha, sino ofrecer espacios integrales que combinen el bienestar físico con la formación y la reflexión. La nutrida asistencia refleja el interés de la comunidad femenina por participar en espacios de visibilidad y aprendizaje, consolidando estas jornadas como un pilar en la estrategia de atención y desarrollo para las mujeres en el estado.

