Más de 300 mujeres participan en jornada de activación física en Monclova

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, la administración local, en coordinación con el Inedec de Coahuila, llevó a cabo una jornada de activación física y comunitaria en la Plaza Principal. El evento fue diseñado como un espacio de esparcimiento y empoderamiento, logrando reunir a más de 300 mujeres provenientes de diversos sectores, incluyendo delegaciones de los municipios de Monclova y San Buenaventura, así como participantes de distintos centros comunitarios de la región.

La jornada inició con una sesión masiva de zumba que se extendió por una hora y media, desde las 9:30 hasta las 11:00 horas, con el objetivo de fomentar la salud mental, la relajación y la sana convivencia entre las asistentes. Tras la actividad coreográfica, el programa continuó con una clase de defensa personal, brindando herramientas prácticas de seguridad a las mujeres presentes, además de actividades simbólicas como el pegado de calcas y la creación de un mural colectivo.

Este evento forma parte de una agenda más amplia de actividades de sensibilización que se extenderán durante esta semana y la próxima. Entre las propuestas destacan las pláticas programadas en el Museo Coahuila y Texas, las cuales abordarán temas fundamentales como la prevención de la violencia y contarán con la participación de "mujeres que inspiran", buscando generar un impacto profundo en la conciencia social y el apoyo mutuo.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades buscan no solo celebrar la fecha, sino ofrecer espacios integrales que combinen el bienestar físico con la formación y la reflexión. La nutrida asistencia refleja el interés de la comunidad femenina por participar en espacios de visibilidad y aprendizaje, consolidando estas jornadas como un pilar en la estrategia de atención y desarrollo para las mujeres en el estado.