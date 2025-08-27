Centro de Bienestar Animal lucha contra infestación de pulgas y garrapatas en Monclova

La presencia de pulgas y garrapatas dejó de ser un problema focalizado y actualmente se registra en todos los sectores de Monclova.

Aniela Flores Verduzco, directora del Centro de Bienestar Animal, explicó que, aunque la infestación es más notoria en las colonias de la periferia, los reportes llegan de toda la ciudad.

"Recibimos reportes de garrapatas todos los días y los estamos atendiendo en coordinación con Salubridad y la Dirección de Salud", señaló.

Flores Verduzco detalló que la estrategia para combatir este problema debe realizarse en tres ejes: limpieza de casas y terrenos, descacharrización, atención directa a las mascotas y fumigación.

"Nosotros, desde Bienestar Animal, acudimos a los domicilios a aplicar directamente en los lomos de los perros líquido garrapaticida; también recibimos a ciudadanos en el centro, donde si llevan botecitos o jeringas, se los regalamos", explicó.

La directora advirtió que se han presentado al menos cinco casos graves de viviendas completamente infestadas, además de un promedio de 10 reportes diarios de perros con garrapatas en el cuerpo.

"Es un tema de corresponsabilidad: aunque tratemos a las mascotas, si no hay limpieza en los domicilios, el problema no se resuelve", recalcó.

Además del líquido garrapaticida, el centro ofrece medicamentos masticables a bajo costo para ayudar en la prevención y tratamiento.

Finalmente, Flores Verduzco llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a este problema, debido al riesgo de salud pública que representan las pulgas y garrapatas, tanto para las mascotas como para las familias.