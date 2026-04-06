Inflación afecta ventas en Monclova

El comercio organizado de Monclova enfrenta una disminución en sus ventas durante las últimas semanas, derivado de la cautela de los consumidores ante el impacto de la inflación en su economía familiar.

El presidente de la CANACO en Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, mencionó que la disminución en las ventas comenzó a finales de marzo y se extendió la primera semana de abril, incluyendo el inicio del periodo vacacional.

Indicó que comerciantes de distintos giros reportaron bajas en sus ingresos, debido a que la ciudadanía ha reducido sus compras para priorizar gastos esenciales.

Detalló que el periodo más complicado abarcó alrededor de tres semanas, en las que no se alcanzaron los niveles de ventas registrados en años anteriores, a pesar de esto el comercio se mantiene.

"Lo vimos desde el cierre de marzo y con la primera semana de abril, son prácticamente tres semanas donde las ventas no fueron las esperadas, incluso siendo una temporada que normalmente ayuda al comercio".

El representante del sector comercial atribuyó la caída en las ventas al contexto económico nacional, en el que la inflación continúa siendo un factor que limita el poder adquisitivo de la población.

"Esto sucede por la economía nacional no ha podido bajar el proceso de inflación, estamos acercándonos al 4.7 por ciento y es mucho".

El líder empresarial advirtió que, aunque no se reportan cierres de negocios, el sector se mantiene atento ante una posible mejora, confiando en que las ventas puedan recuperarse en las próximas semanas.