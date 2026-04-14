Aumento en el precio de combustibles impacta la canasta básica en la región Centro

El aumento en el precio de los combustibles ya se refleja en el costo de productos y servicios, generando un efecto inflacionario que recae directamente en los consumidores, así lo advirtió el presidente de Coparmex en la región Centro.

Mario Coria Rohell, señaló que este escenario era previsible, al tratarse de un insumo básico que influye en toda la cadena productiva. "No hay mucho que declarar del tema, sabíamos que todo incremento a los básicos, como es el combustible, se traslada en eso, en inflación que se refleja de manera directa en los productos y servicios".

Explicó que el encarecimiento del transporte y de los insumos impacta de manera inmediata en los precios finales, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias. Para este miércoles se prevé un aumento en el precio de la tortilla, sin embargo ya existe un alza en el costo de la canasta básica con productos como carne, pollo, verduras, que impacta a la economía de las familias.

Aunque este efecto es a nivel nacional, el panorama en la región Centro se complica ante la crisis que existe en la localidad por el tema de Altos Hornos de México y la falta de empleo ante la incertidumbre por los aranceles. Consideró que la suma de estos factores configura un escenario adverso para la economía, en el que los incrementos en precios podrían continuar y afectar la recuperación económica en el corto plazo.