Quiebra de AHMSA: Infonavit revisa situación de trabajadores

El Infonavit realizará un análisis de cada uno de los casos de los trabajadores de AHMSA que cuentan con un crédito ante la dependencia, con el objetivo de buscar alternativas que permitan resolver su situación luego de la quiebra de la empresa y la suspensión de pagos de los créditos.

Lo anterior lo dio a conocer el Director General, Octavio Romero Oropeza, quien explicó que la problemática se debe a que la empresa dejó de realizar las aportaciones patronales que por ley corresponden al Infonavit.

Señaló que ante el proceso de quiebra, la situación de los trabajadores se vio afectada, donde hay casos de obreros a los que se les siguió realizando aportaciones y otros en los que se iniciaron procesos jurídicos.

Mencionó que esto se debe a que algunos créditos ya estaban en proceso judicial cuando inició la actual administración del Instituto, mientras que otros apenas estaban por entrar en esa etapa.

"Cuando recibimos la administración del Infonavit había créditos judicializados y otros que estaban a punto de entrar en esta etapa, por lo que cada uno de esos casos tiene un tratamiento distinto".

La suspensión de pagos al Infonavit no abarca solo los tres años en que AHMSA dejó de operar, sino que desde antes la empresa realizaba el cobro a los trabajadores pero no lo reportaba a la dependencia.

Romero Oropeza aseguró que la instrucción del Gobierno Federal es encontrar una solución que proteja el patrimonio de los trabajadores afectados por la situación de la siderúrgica.

"Es la instrucción que tenemos de la presidenta, ver cómo resolvemos el problema a los trabajadores, sobre todo en este caso en el que ellos no son responsables de haber perdido el empleo".

El director del Infonavit señaló que el monto del adeudo de la empresa con el Instituto es elevado debido al número de trabajadores involucrados, aunque precisó que actualmente se realiza un análisis para conocer con exactitud la dimensión del problema y definir posibles soluciones.