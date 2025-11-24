COPARMEX y Canacintra destacan avances en seguridad y desarrollo económico

Representantes de la iniciativa privada en la región Centro reconocieron el trabajo y la inversión impulsados por el Gobernador Manolo Jiménez, particularmente en materia de seguridad, infraestructura y promoción económica, que ha logrado un crecimiento de la ciudad en poco tiempo.

Este lunes se presentó el Segundo Informe de Gobierno del Gobernador Manolo Jiménez ante el Congreso del Estado, en el que dio a conocer las acciones durante su segundo año de administración, en el que busca el crecimiento y desarrollo de cada una de las regiones del estado.

Al respecto Mario Coria Rohell, presidente de COPARMEX en Monclova, señaló que el sector empresarial percibe un avance claro y significativo en áreas estratégicas para lograr el desarrollo del estado. "Hay varios temas que nos importan más en la iniciativa privada que otros, voy a hablar de los temas de seguridad, en seguridad vemos un estado fuerte que no ha dejado de invertir, cosa que nos ayuda mucho".

Destacó además la inversión en infraestructura, como la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, obra que presentaba un gran rezago y que en los primeros dos años de este sexenio ya presenta avances significativos.

Por su parte, Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra, resaltó la cercanía que se ha tenido durante esta administración con los diferentes sectores, el acercamiento tanto del Gobernador como de su equipo, que permiten establecer estrategias que benefician a cada una de las regiones. "Ha sido un trabajo muy cercano a la ciudadanía, a la iniciativa privada, a las cámaras, a la sociedad civil, nos han tomado en cuenta como no se había hecho desde hace mucho tiempo".

Mtanous indicó que el diálogo permanente con el Gobernador Manolo Jiménez permite atender las problemáticas económicas, de infraestructura y seguridad, generando mayor certidumbre para invertir. Sobre el impulso al desarrollo regional, señaló que las nuevas inversiones comienzan a materializarse, con la llegada de nuevas empresas, por lo que confía en que se tenga un crecimiento regional en los próximos años.