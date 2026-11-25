Con porras de "Manolo Presidente" y "Puro pa´ delante", integrantes de Mejora Coahuila expresaron su respaldo al gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su visita a Múzquiz, donde se presentó su tercer informe de resultados.

Los simpatizantes acudieron al evento con entusiasmo, imágenes del mandatario y muestras de apoyo, en medio de expresiones como "Se ve, se siente, Manolo está presente".

Personas provenientes del municipio de Múzquiz señalaron que la visita del gobernador representaba una ocasión especial para la comunidad, por lo que manifestaron su gusto por recibirlo y reconocer su trabajo.

"Estamos muy contentos de recibir a nuestro Gobernador porque hoy Coahuila está de fiesta. Hoy es nuestro tercer informe de Gobierno y lo recibimos siempre con mucho cariño", expresó Karina Hernández, una de las asistentes.

Al ser cuestionadas sobre las acciones realizadas en el municipio, las participantes consideraron que se han concretado diversas obras y destacaron la cercanía del mandatario con la población.

Durante la conversación, también expresaron su simpatía por Manolo Jiménez y respaldaron la posibilidad de que en un futuro pudiera buscar la Presidencia de la República.

"Es un ejemplo de Gobernador", señalaron, al reiterar su apoyo y reconocer lo que calificaron como avances importantes durante su administración.