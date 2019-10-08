Inicia mal economía tercer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía tuvo un mal inicio del tercer trimestre. La inversión fija bruta y el consumo privado registraron en julio caídas en sus principales indicadores.

Por tercer mes consecutivo, la inversión fija bruta cayó y en julio cedió 0.69 por ciento, en términos reales, y el indicador se ubica en niveles de febrero de 2014, a 100.78 puntos, de acuerdo con el Inegi.

A tasa anual, el indicador de inversión fija bruta tuvo su mayor caída desde finales de 2009, con una contracción de 9.09 por ciento.

El indicador de inversión reflejó, con cifras desestacionalizadas, la caída tanto de maquinaria y equipo, como de la construcción.

Resaltó la recaída de la construcción de 1.49 por ciento, luego de subir 4.04 por ciento en junio.

La maquinaria y equipo retrocedió también por tercera vez, particularmente con un fuerte descenso de 2.38 por ciento del sector nacional, mientras que la maquinaria y equipo importado repuntaron 2.83 por ciento.

Ambos conceptos de maquinaria y equipo importado tuvieron alzas significativas en el séptimo mes del año.

El equipo de transporte importado avanzó 7.67 por ciento y la maquinaria, equipo y otros bienes 3.12 por ciento.

Analistas de Grupo Banorte advierten por riesgos de una mayor contracción de la esperada para el cierre del año, con factores importantes como la suspensión de obras en la Ciudad de México.

Por su parte, durante julio, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un pequeño descenso de 0.03 por ciento, tras una alza de 0.74 por ciento en junio pasado, según cifras desestacionalizadas del Inegi.

Por tipo de consumo, el indicador nacional padeció un retroceso mensual en julio, luego de tres meses con aumentos, al tiempo que el de origen foráneo logró un fuerte repunte de 6.24 por ciento, tras dos decrementos en fila.

Durante el noveno mes de 2019, el consumo privado total de bienes y servicios de origen nacional disminuyó 0.81 por ciento de la mano de resultados negativos en las variables que lo confirman.

Este indicador mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares residentes del país en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado; quedan excluidas las compras de viviendas u objetos valiosos.