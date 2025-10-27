Profeco inmoviliza estación de gasolina Total Full en Monclova

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inmovilizó la estación de servicio de combustible con la marca Total Full ubicada en el cruce del Bulevard Pape y Avenida Industrial en Monclova. La medida precautoria se hizo evidente con la colocación de sellos de "INMOVILIZADO" en los despachadores de gasolina.

Las imágenes capturadas en el lugar muestran los sellos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor cubriendo la carátula de las bombas, así como un letrero en un dispensario auxiliar que también indica la inmovilización. Estos avisos, de color dorado y letras rojas, citan artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y señalan que la inmovilización se debe a presuntas violaciones a la normativa que regula la venta de combustibles.

Si bien la autoridad no ha emitido un comunicado específico sobre esta estación en particular, las inmovilizaciones por parte de PROFECO en gasolineras a nivel nacional suelen estar relacionadas con diversas irregularidades, entre las que destacan:

Despacho de litros incompletos (no entregar la cantidad de combustible pagada).

Fallas en el mecanismo sincronizador o en los dispositivos de seguridad de las bombas.

Irregularidades en la calibración o la falta de hologramas vigentes.

Alteración del modelo o prototipo autorizado del dispensario.

La colocación de los sellos implica la suspensión temporal del servicio en las bombas afectadas hasta que la gasolinera corrija las irregularidades detectadas y garantice el cumplimiento de las normas en beneficio de los consumidores. Esta acción de vigilancia y verificación subraya el compromiso de la PROFECO con la protección de los derechos de los usuarios en la región.