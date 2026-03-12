Pedro Alvarado abre inscripción para Academia de Bomberos en Monclova

El próximo 20 de marzo dará inicio la Academia de Bomberos Voluntarios en Monclova, programa que busca formar nuevos elementos capacitados para apoyar en labores de emergencia y protección civil en la ciudad.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 10 personas, aunque señaló que otras más han solicitado información y aún se encuentran a tiempo de integrarse. Indicó que los interesados tienen hasta el 19 de marzo para entregar su documentación y completar el proceso de inscripción. "Ahorita hemos recibido papelería de al menos 10 personas, pero muchas otras han estado preguntando y pidiendo informes, todavía están a tiempo de registrarse", comentó.

El funcionario explicó que no se requiere preparación previa, ya que la formación se brindará directamente dentro de la academia, aunque subrayó que sí es indispensable contar con interés y compromiso para completar el proceso. "La academia es precisamente para darles las herramientas necesarias para este trabajo, lo importante es que tengan ganas de aprender y de servir", señaló.

Alvarado destacó que incluso elementos de otras corporaciones han mostrado interés en participar en esta capacitación, por lo que todos los aspirantes serán recibidos. La academia tendrá una duración de seis meses, con formación teórica y práctica, y las clases se impartirán los sábados y domingos. Quienes logren acreditar el curso deberán cumplir posteriormente cinco meses de servicio voluntario dentro del Departamento de Bomberos, tras lo cual podrán graduarse y quedar preparados para integrarse al cuerpo de bomberos en caso de que se abran vacantes. El director de Protección Civil destacó que el objetivo es fortalecer la atención a emergencias y que Monclova cuente con personal cada vez mejor capacitado para responder ante distintos incidentes.