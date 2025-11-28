Transportistas levantan paro en Monclova: diálogo con autoridades

La inseguridad en las carreteras del país difícilmente tendrá una solución en el corto o largo plazo, así lo indicó el presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga (CANACAR) de Monclova, luego de que transportistas levantaron el paro nacional para instalar una mesa de diálogo con autoridades federales.

¿Qué ocurrió?

Gerardo Bortoni señaló que si bien el acuerdo representa un avance dentro del conflicto, los resultados deberán verse reflejados en la reducción de asaltos y riesgos para los operadores, de lo contrario podrían presentarse de nueva cuenta bloqueos. "Creo que es un avance, espero que los resultados vayan a ser los esperados por la gente, porque, caso contrario, a lo mejor vamos a estar otra vez de nueva cuenta con bloqueos a corto plazo".

El dirigente empresarial reconoció que la magnitud del problema rebasa la capacidad de respuesta del Gobierno Federal, que requiere de una estrategia sólida, particularmente en tareas de inteligencia y persecución del delito. "En el tema de seguridad, yo honestamente no creo que vayan a resolver ni en el corto ni en largo plazo, detener esos robos o esa inseguridad que hay en las carreteras va a ser difícil, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que va a llevar tiempo y sobre todo depende de la intención del Gobierno Federal".

Dijo que una de las principales debilidades en el combate al delito es la falta de denuncias de las víctimas, lo cual impide avanzar en procesos judiciales. "Lo que es necesario es que los transportistas o quienes se vean afectadas por este delito, presenten y ratifiquen sus denuncias, estamos fallado mucho en eso, porque al no ratificar la denuncia, aunque la autoridad haga toda su chamba, queda la pauta para que queden en libertad".

El dirigente de los transportistas confía que a través de las mesas de diálogo se establezca un compromiso concreto, pero dijo que sin acciones firmes, denuncias y un reforzamiento real de seguridad, los riesgos en carretera seguirán siendo una constante para el transporte de carga en el país.