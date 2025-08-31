Inseguridad en Monclova: Roban dinero de Parroquia San Antonio Padua

MONCLOVA, COAH.– Ni los rezos, ni las plegarias ni la fe detuvieron a los amantes de lo ajeno, que durante la madrugada del domingo ingresaron a la Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en avenida Constitución y calle Progreso, de donde sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo.

Fue durante la mañana cuando elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte del robo. Al llegar, se entrevistaron con Néstor Martínez, encargado del templo, quien relató que los maleantes revisaron distintas áreas como si fueran fieles buscando bancas, pero con la diferencia de que aquí lo que querían eran billetes. Primero intentaron forzar un cajón de la oficina de Ilse Riojas, que quedó todo dañado, aunque sin botín. Como no se dieron por vencidos, pasaron a un clóset donde estaba la caja fuerte y de ahí sí salieron bendecidos... pero con dinero ajeno. El monto exacto del robo no pudo precisarse, ya que no existía un registro inmediato del efectivo guardado. Sin embargo, vecinos como Juan Carlos declararon haber visto abierto el portón principal alrededor de la medianoche, detalle que deja claro el horario en el que se consumó el "milagro". El templo carece de cámaras de seguridad, lo que complica la investigación; aun así, las autoridades exhortaron al encargado a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público para tratar de dar con los "apóstoles de lo ajeno".