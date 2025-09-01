En la Saltillo – Monterrey: Impacta camión de personal contra tráiler

RAMOS ARIZPE, COAH.- La mañana de este lunes se registró un accidente vehicular sobre la carretera libre Saltillo–Monterrey, a la altura del acceso al parque industrial Santa María, en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

Un autobús de transporte de personal de la empresa SETTEPI se impactó por alcance contra un tráiler que se encontraba detenido en lo alto del puente, en el carril de circulación de norte a sur.

El percance ocurrió cuando el conductor del autobús no guardó la distancia adecuada, lo que provocó que colisionara con la parte trasera de la caja del tráiler. El golpe fue directamente del lado del chofer, quien resultó lesionado.

Aunque el impacto fue aparatoso, el conductor fue reportado con lesiones no graves, por lo que fue trasladado en código amarillo por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe a la clínica 2 del IMSS, para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho, realizar las diligencias correspondientes y coordinar labores de abanderamiento con el fin de evitar un mayor riesgo para los automovilistas.

Asimismo, se procedió al retiro de las unidades siniestradas para despejar la vialidad y restablecer el flujo vehicular, que se vio afectado momentáneamente por el accidente.