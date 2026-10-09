Múzquiz avanza hacia la declaración de geoparque

MÚZQUIZ, Coah.- Este año se tiene programada la segunda evaluación para avanzar en el proceso que busca declarar a todo el municipio de Múzquiz como geoparque y lograr su incorporación a la red de la UNESCO, informó el director de Turismo, Carlos Castro Garza.

El funcionario señaló que actualmente se trabaja en atender y subsanar las observaciones realizadas por el comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el propósito de cumplir los requisitos establecidos para obtener este reconocimiento.

Destacó que el municipio cuenta con cerca de 25 geositios, algunos de los cuales ya reciben visitantes mediante operadores turísticos que ofrecen recorridos por estos atractivos naturales y geológicos.

Explicó que uno de los aspectos que exige la UNESCO es que los sitios propuestos funcionen como parte de una ruta turística activa, con atractivos disponibles para los visitantes y una oferta que permita conocer la riqueza geológica de la región.

Entre los lugares que forman parte de esta propuesta se encuentran la cuesta Malena, el túnel, la mina 4 y diversos tajos con lagunas y formaciones que permiten apreciar los cortes de la tierra. También destacan la sierra de Santa Rosa, las grutas y los yacimientos de manantiales de agua.

Castro Garza indicó que se continúa fortaleciendo la ruta para incorporar más espacios y ampliar las opciones de visita. Subrayó que la riqueza geológica de Múzquiz es fundamental para el proyecto, cuyo objetivo es obtener el reconocimiento como geoparque y posicionar al municipio como un destino de interés científico, natural y turístico.