Diego Garduño realiza cateo en Múzquiz por venta de psicotrópicos

MÚZQUIZ, Coah. - El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño, informó sobre el cateo realizado en la colonia Las Aves de esta ciudad durante la noche del pasado jueves.

Indicó que, por instrucciones del fiscal general del Estado, el maestro Federico Fernández Montañez, se llevó a cabo esta diligencia derivada de una línea de investigación que se seguía por la detención de una persona presuntamente relacionada con hechos de venta y consumo de psicotrópicos.

Explicó que, derivado de este cateo, se aseguraron diversos objetos con características propias de la metanfetamina, lo que permite robustecer las líneas de investigación que continúan permanentemente abiertas y, sobre todo, continuar con el blindaje en el estado de Coahuila, que es la entidad número uno calificada por la encuesta del INEGI en materia de percepción de seguridad.

Señaló que, además de la droga, se aseguró una motocicleta de la cual se presume está relacionada con un robo previamente denunciado, por lo que se le dará seguimiento para realizar los actos de investigación pendientes a dilucidar si es o no robada y comprobar la legal estancia en el país.

Destacó que, con estas acciones, los cateos se refuerzan no solamente en tema de narcóticos, sino también en la recuperación de activos para las víctimas que se acercan a denunciar hechos ilícitos como robos, incluyendo la recuperación de herramienta, entre otras cosas, derivado de la forma en que se realizan los intercambios de narcótico por dinero o por objetos.

Mencionó que, en las últimas fechas, han detenido a personas que utilizan las motocicletas para la comercialización de narcóticos, por lo que existe una estrategia en coordinación con el mando municipal a cargo del comandante José Ponce Sánchez y la alcaldesa Laura Jiménez, para la revisión de estas unidades en dos vertientes: la administrativa, para prevenir incidentes, uso correcto de cascos y respetar límites de velocidad, y la penal, para la revisión de motocicletas robadas y posible participación en hechos ilícitos.

Finalmente informó que con esta sinergia han bajado los índices delictivos, trabajo coordinado que impulsa el fiscal Federico Fernández entre el mando municipal, estatal y federal, argumentando que, hasta el momento, se han realizado 77 cateos en la Región Carbonífera.