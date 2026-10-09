Manolo Jiménez Salinas presenta programa de infraestructura en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Con una inversión de 86.1 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la puesta en marcha del programa “En Equipo le Entramos” en Múzquiz, con acciones de infraestructura y mejoramiento de espacios públicos.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció el respaldo del mandatario estatal y refrendó el compromiso de mantener el trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno para impulsar obras y acciones en beneficio de las familias del municipio.

Durante el evento, el gobernador informó que el programa contempla trabajos de recarpeteo, rehabilitación de plazas y parques, incluida la Plaza Fundadores, así como obras relacionadas con el suministro de agua y mejoras en el alumbrado público.

Además, anunció una inversión de 30 millones de pesos para la construcción de nuevas techumbres en planteles educativos, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios escolares.

Jiménez Salinas afirmó que Coahuila cuenta con condiciones que lo colocan entre los mejores lugares de México para vivir. También destacó la participación ciudadana en el desarrollo del municipio y del estado.

“Esto ha sido un gran trabajo en equipo, en unidad y es muy importante que lo sigamos cuidando y defendiendo siempre”, expresó el mandatario, quien atribuyó el dinamismo de Múzquiz al esfuerzo conjunto de sus habitantes y a las acciones impulsadas por los gobiernos estatal y municipal.

Por su parte, la ciudadana Bertha Delgado Escalante (beneficiaria) reconoció el trabajo del gobernador y las acciones realizadas en el Pueblo Mágico por la administración municipal que encabeza Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante el encuentro, las autoridades reiteraron el llamado a mantener la unidad y la coordinación para continuar con el desarrollo de Múzquiz y Coahuila.

En dicho evento estuvo presente además el diputado local electo por el Distrito 6, ingeniero Héctor Miguel García Falcón; el senador de la república Gabriel Elizondo Pérez; el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Quiñones; Ignacio Cobarrubias Cabello, subsecretario de infraestructura social de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

También Federico Quintanilla Riojas, delegado regional de Mejora Coahuila en la Carbonífera; Jesús Guerrero García, coordinador de Mejora Municipal en Múzquiz; el director municipal de Obras Públicas, Ermel Rocha García y el beneficiario Jesús Elguezabal Zamora.