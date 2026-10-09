San Juan de Sabinas aprueba Ley de Ingresos 2027

El Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, encabezado por Ulises Alan Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, aprobó durante sesión de Cabildo el punto de acuerdo relacionado con la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2027.

Durante la sesión, el tesorero municipal, C.P. Jesús Manuel González Collazo, expuso ante los integrantes del Ayuntamiento los aspectos correspondientes a esta iniciativa, presentada a través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, como parte del procedimiento para establecer las previsiones financieras del municipio para el próximo año.

La Ley de Ingresos es uno de los instrumentos fundamentales para la administración municipal, ya que establece los recursos económicos que el Ayuntamiento prevé recaudar durante el ejercicio fiscal, a través de conceptos como el impuesto predial, derechos, contribuciones y otros ingresos contemplados en la legislación aplicable, así como las participaciones y aportaciones que correspondan conforme al marco legal.

En términos sencillos, la Ley de Ingresos permite al municipio establecer con qué recursos contará para atender sus responsabilidades y planear el funcionamiento de la administración pública durante el año.

Una adecuada previsión de los ingresos es importante para organizar las finanzas municipales, dar seguimiento a las obligaciones del Ayuntamiento y contar con una base financiera para la prestación de servicios públicos, el mantenimiento de los espacios públicos y la planeación de obras y acciones en beneficio de la población, de acuerdo con los recursos disponibles y las prioridades establecidas.

Por ello, la integración de esta iniciativa representa un paso relevante en la planeación financiera de San Juan de Sabinas, al permitir que el municipio avance en la definición de los ingresos previstos para 2027 y continúe con el procedimiento legal correspondiente para su revisión y aprobación por las instancias competentes.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento refrenda la importancia de la planeación y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, con la visión de contar con finanzas ordenadas que permitan atender las necesidades del municipio, mantener los servicios públicos y establecer condiciones para impulsar obras y acciones que contribuyan al bienestar de las familias de San Juan de Sabinas.