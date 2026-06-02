Reginaldo Rodríguez supervisa retiro de juegos dañados en Coahuila

Con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de niñas y niños, personal de Protección Civil y Servicios Primarios mantiene un operativo permanente de inspección en juegos infantiles ubicados en plazas públicas, retirando aquellos que se encuentran en mal estado.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que las revisiones se realizan de manera constante a través de cuadrillas que recorren diariamente las áreas públicas, detectando y reportando cualquier daño en la infraestructura.

Detalló que, en coordinación con Protección Civil, se dictaminan las condiciones de los juegos para determinar si requieren reparación o si deben ser retirados completamente cuando representan un riesgo.

Estas acciones ya se han llevado a cabo en diversos espacios, como plazas públicas y recientemente en la casa hogar, y otros edificios municipales en los que hay áreas de juegos.

El funcionario recordó que desde el inicio de la administración se han retirado juegos deteriorados en distintos puntos de la ciudad, priorizando la seguridad de los usuarios y contemplando su futura reposición con recursos municipales.

Rodríguez destacó que, hasta el momento, no se han detectado zonas de alto riesgo ni en áreas verdes ni en escuelas, aunque sí existen juegos que requieren mantenimiento menor, como pintura o ajustes.

Finalmente, señaló que la actual administración ha optado por instalar nuevos juegos con materiales más seguros y duraderos, con el fin de brindar espacios recreativos de mejor calidad y sin riesgos para la población infantil.