Ex obreros de AHMSA vigilan acceso a la planta en Monclova

En medio de la creciente tensión por el control de acceso a las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó que el próximo 27 de abril de 2026 a las 9:30 de la mañana se llevará a cabo una inspección judicial oficial dentro de la siderúrgica, como parte del procedimiento del Concurso Mercantil 19/2023, lo que da sustento legal a las advertencias hechas por ex obreros sobre el ingreso de personas a la empresa únicamente bajo autorización judicial. El acuerdo establece que las partes involucradas deberán presentarse ante la autoridad para identificarse y acreditar su personalidad, antes de trasladarse al sitio donde se desarrollará la diligencia dentro de la planta de AHMSA, ubicada en Prolongación Juárez S/N, colonia La Loma, Monclova.

El documento judicial, emitido el 31 de marzo de 2026 por la jueza Ruth Haggi Huerta García, precisa que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila recibió el exhorto remitido por el juzgado especializado en concursos mercantiles y fijó formalmente la fecha para el desahogo de la prueba consistente en una inspección judicial en las instalaciones de la empresa. En el mismo acuerdo se señala que las partes fueron notificadas para que estén en condiciones de asistir a la diligencia, lo que refuerza que cualquier ingreso a la acerera relacionado con este procedimiento debe darse dentro del marco legal y con pleno conocimiento de la autoridad jurisdiccional.

Este acuerdo cobra especial relevancia luego de que ex trabajadores de AHMSA han mantenido una postura firme respecto a que no permitirán el acceso de personas al interior de la empresa si no cuentan con documentación aprobada por la jueza, sobre todo ante versiones de próximas visitas de empresarios o representantes financieros interesados en la situación de la siderúrgica. La resolución no habla de visitas privadas ni de ingresos fuera del procedimiento, pero sí deja claro que la diligencia oficialmente autorizada será una inspección judicial específica, con fecha, hora y reglas procesales definidas, por lo que el documento se perfila como una pieza clave para cualquier intento de acceso legal a la planta.

En un contexto marcado por la incertidumbre laboral, la vigilancia permanente de los ex obreros y el delicado proceso concursal de la empresa, la determinación judicial podría convertirse en un punto de quiebre en la disputa por el control y supervisión de los bienes de AHMSA. La inspección del 27 de abril no solo representa una actuación procesal dentro del expediente mercantil, sino también un acto con implicaciones directas en Monclova, donde cada movimiento dentro de la siderúrgica sigue siendo observado con lupa por trabajadores, acreedores y actores económicos. Por ahora, el mensaje legal es claro: cualquier diligencia dentro de la planta debe estar respaldada por la autoridad judicial y ejecutarse bajo los términos establecidos por el juzgado.