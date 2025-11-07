Protección Civil verifica condiciones de seguridad en sucursales de Waldo's en Torreón

Luego del trágico incendio registrado en una tienda Waldo´s del municipio de Torreón, que cobró la vida de un trabajador, Protección Civil Monclova inició revisiones en las cuatro sucursales de esta cadena comercial en la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad de empleados y clientes.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que durante las inspecciones se detectaron algunos puntos de riesgo en la sucursal ubicada en el cruce del bulevar Harold R. Pape y Benito Juárez, donde se realizaron observaciones y se solicitó documentación pendiente.

"Una de las tiendas tiene un plazo para presentar la documentación faltante. Además, se le indicó reubicar extintores y verificar el funcionamiento de los detectores de humo. Estamos revisando que todas las sucursales cuenten con las condiciones adecuadas para operar de forma segura", explicó el funcionario.

Alvarado detalló que las inspecciones abarcan salidas de emergencia, señalización, lámparas de emergencia, extintores, botiquines de primeros auxilios, capacitación del personal en combate de incendios y evacuación, así como la existencia del plan de prevención de accidentes, que debe estar disponible para los empleados.

"Queremos asegurarnos de que las tiendas estén preparadas para responder ante cualquier situación de riesgo y que sus instalaciones sean seguras para los clientes", enfatizó.

Asimismo, indicó que la Subsecretaría de Protección Civil del Estado realiza sus propias diligencias y observaciones, mientras que el área municipal continúa con sus verificaciones para reforzar la seguridad y prevenir incidentes.

"Lo más importante es salvaguardar la integridad de las personas. Por eso estamos marcando los puntos que deben corregirse para que las tiendas puedan seguir operando dentro de los lineamientos de seguridad", concluyó el director.