Jaquelin denuncia malos olores y drenaje en Chinameca

Habitantes de la colonia Chinameca señalaron que desde hace tiempo enfrentan problemas de malos olores y presuntos derrames de drenaje en el sector comprendido entre las calles Río de Janeiro y 21 de Marzo, donde se ubica la Tortillería San José.

Una de las afectadas, identificada como Jaquelin, aseguró que la situación ha llegado a tal grado que ha tenido que ausentarse de su domicilio durante varios días debido al intenso olor que se percibe en la zona.

Vecinas del sector señalaron que el problema no solo genera incomodidad, sino también preocupación por las posibles afectaciones a la salud, especialmente entre los menores de edad. "Ellos deben de tener un protocolo para quitar eso. Deben de poner atención a toda la gente que está alrededor porque pueden venir enfermedades para los niños o cualquier otro problema de salud", expresó una residente.

Otra de las vecinas comentó que, aunque en su domicilio no se presentan constantemente brotes de drenaje, sí ha percibido los fuertes olores y aseguró que anteriormente, cuando presentaba quejas directamente ante el negocio, personal acudía a destapar las líneas. "Cuando huele mucho yo voy y les digo a los de la tortilla y ellos mandan a destapar. No sé por qué ahora no les están haciendo caso a ellas, pero cuando yo daba la queja venían y destapaban", señaló.

Los habitantes recordaron que algunos domicilios sí han registrado brotes de aguas residuales. Una de las afectadas indicó que en su vivienda ocurrió un incidente hace aproximadamente dos meses.

Los vecinos consideraron que, debido al volumen de operaciones del establecimiento, debe existir una mayor vigilancia y mantenimiento preventivo para evitar afectaciones a quienes viven en los alrededores. "Ellos están ganando mucho dinero ahí, venden mucho, mucho, mucho, y sin embargo las afectadas somos nosotras. Si no ponen atención a eso, las autoridades deberían intervenir para que se hagan responsables", manifestaron.