David Mussi renueva el PRI en Sabinas: compromiso con la ciudadanía

SABINAS, COAH.- En un ambiente de unidad, organización y compromiso con la ciudadanía, el Comité Municipal del PRI en Sabinas ha llevado a cabo la renovación de sus sectores y organizaciones, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento interno y cercanía con la militancia.

Estos trabajos dieron inicio con la toma de protesta del comité municipal de la Red Jóvenes por México, organismo que representa la participación activa de la juventud priista, acto encabezado por su dirigente estatal, José Delgado Treviño, acompañado por Iván Terashima.

En este marco, se destacó que la juventud no solo es el futuro del partido, sino su presente, una fuerza que impulsa nuevas ideas, energía y visión para enfrentar los retos actuales.

En el Instituto Reyes Heroles (IRH), rindió protesta Ubaldo Pérez, contando con el acompañamiento de su dirigente estatal, Marco Cantú Vega, reafirmando que la formación política, la preparación y la fuerza de las ideas son pilares fundamentales para construir gobiernos responsables y cercanos a la gente.

En lo correspondiente a la CNOP, tomó protesta Alejandra Aguirre Dávila como dirigente en Sabinas, acompañada por la dirigente estatal, la maestra Delia Siller, destacando el papel de los sectores populares como el corazón del PRI, donde se escucha, se gestiona y se transforma la realidad de las familias.

Posteriormente, se realizó la renovación de la Fundación Colosio, donde tomó protesta Santos Cárdenas Aguilar, contando con la presencia de su subdirigente estatal Antonio Gutiérrez Jardón, subrayando la importancia del pensamiento crítico, la propuesta y el análisis para construir el México que queremos.

De igual manera, en Movimiento Territorial asumió la dirigencia Claudia Andrade, con la presencia de su dirigente estatal, Norma Treviño, reiterando que el trabajo en territorio, cercano a la gente, es la esencia que da identidad y fortaleza al partido.

El presidente del PRI Sabinas, Dr. David Mussi Garza, destacó que la renovación de las estructuras no es un acto protocolario, es una oportunidad para reencontrarse con la militancia, para escuchar, para organizar y para salir a las calles con una causa clara: servir a la gente.

Asimismo, señaló "hoy más que nunca, el PRI se fortalece desde sus bases, con mujeres y hombres comprometidos, con jóvenes participativos, con sectores activos y con una visión clara de futuro. Aquí estamos listos para trabajar, para dar resultados y para construir, juntos, el Sabinas que todos queremos".

Se contó con la presencia de distinguidos representantes del partido, entre ellos el delegado regional del Comité Directivo Estatal del PRI, Francisco Tobías; el delegado regional de Activismo, Federico Quintanilla Riojas; la delegada especial para el Distrito 03, Claudia Garza Iribarren; y la secretaria del partido en Sabinas, Sarilú Cárdenas Rodríguez.

Con estas acciones, el PRI Sabinas reafirma su compromiso de trabajo permanente, organización territorial y fortalecimiento de cada uno de sus sectores y organizaciones, bajo la convicción de que, con unidad, preparación y cercanía con la gente, se construye un mejor futuro para Sabinas.