Cazuelazo 2026: Tradición y sabor en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Todo un éxito resultó la Edición número 16 del Cazuelazo 2026, celebrado en esta Villa e impulsado por la administración municipal 2025-2027 encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

El evento, que se ha consolidado como una de las tradiciones más queridas de la Región Carbonífera, reunió a cientos de familias en un ambiente lleno de sabor.

Las celebraciones iniciaron el viernes 20 de marzo con el tradicional encendido de la fogata en la plaza principal, donde se contó con la presencia del subsecretario del ayuntamiento en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, en representación del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas; la licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta del Sistema DIF Municipal así como Martha Elena Moncada Zertuche, jefa de la oficina de la Secretaría de Turismo en Coahuila.

Este gran acontecimiento, marcó el inicio de dos días de fiesta que resaltaron la riqueza cultural y gastronómica de la comunidad.

La gastronomía fue la gran protagonista con la preparación de cabrito y machito asado, además del cabrito en salsa, todo esto elaborado por más de 50 equipos participantes.

El jurado calificador evaluó cada propuesta, destacando la creatividad y el sazón de los concursantes. El alcalde agradeció el respaldo del mandatario estatal y subrayó que este evento es un espacio 100% familiar que atrae visitantes de otros municipios, estados e incluso de la Unión Americana.

El festejo también incluyó música en vivo con la presentación estelar de JR y sus Norteños, Los Cadetes de Nuevo León y el Grupo Musical "Discreto", que pusieron el ambiente en la plaza principal.

Además, se repartieron más de 50 mil pesos en premios entre los equipos participantes, reconocimiento al esfuerzo y talento de quienes mantienen viva esta tradición.

El sábado 21 de marzo se realizó el corte tradicional de reata, la preparación del cabrito en salsa y, la entrega de premios, con la presencia de autoridades locales y estatales.

Acompañaron al alcalde el subsecretario de gobierno, Francisco Tobías; Maestra Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de turismo en la Carbonífera con la representación de Martha Moncada Jefa del Despacho de la Secretaría de Turismo y, la presidenta del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas quien agradeció la asistencia de las familias, destacando que, el Cazuelazo es un evento gratuito que pertenece a la comunidad.

Además, participaron Paty Lomelí, coordinadora de jueces; profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del ayuntamiento de San Juan de Sabinas; Edna Gabriela González, coordinadora de turismo en SJS; Isabel Wong, coordinadora de esta Villa.

También el Licenciado Diego Garduño, delegado de la Fiscalía en la Carbonífera; Francisco Renovato y el ingeniero Cruz Mata del Bosque del Festival Vaquero Coahuila; Lety Rodríguez, fundadora del Cazuelazo; Dr. Rubén Barragán, Coordinador General de Educación Superior en Coahuila; los jueces Anuar Yutani, Francisco Iribarren, Everardo Tobías, Germán Riojas, Alfonso López y Adolfo Soto.

Así, se llevó a cabo un año más dicho acontecimiento, sobresaliendo tradición con historia y con sabor en la Villa de San Juan de Sabinas además de brindar total seguridad a las familias de la Villa y visitantes.