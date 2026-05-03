IEC valida candidaturas para el distrito 05 en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) alista la validación de candidaturas a más tardar el próximo lunes, sin que hasta el momento se detecten anomalías en los registros, informó el consejero presidente del Comité Distrital 05.

Raúl Martínez Lucio señaló que el periodo de registros que se llevó a cabo del 25 al 29 de abril concluyó sin ningún incidente, con el registro de un total de 7 aspirantes a contender por el 05 distrito.

Informó que actualmente el IEC revisa la documentación que se presentó, sin que se haya detectado algún faltante que se tenga que cubrir; una vez que finalice este proceso se hará entrega de las constancias.

Señaló que a más tardar el próximo lunes el Comité Estatal deberá sesionar para informar los candidatos que fueron avalados, para que puedan iniciar su campaña a partir del primer minuto del 05 de mayo.

Para el distrito 05 se registraron siete candidatos: Esra Cavazos, por la coalición PRI-UDC; Jaime Díaz Colunga, por Movimiento Ciudadano; Alberto Sabaz, por Nuevas Ideas; Wendy Delgado, por el Partido Verde; Alfonso Almeraz, por Morena-PT; Fernando Rodríguez, por México Avante, y Héctor Garza, por el PAN.

Con el aval del órgano electoral, las candidaturas quedarán en firme para iniciar campaña el próximo martes, conforme al calendario establecido.