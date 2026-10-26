Carlos Villarreal Pérez entrega instrumentos musicales a la Escuela Cuauhtémoc en Monclova

Durante la ceremonia cívica celebrada en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en la colonia Obrera Norte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez concretó la entrega de instrumentos musicales —como tambores y trompetas— para el equipamiento de la banda de guerra del plantel, en un acto encabezado junto a la directora de la institución, Martha Isabel de Hoyos de los Santos.

Ante la comunidad escolar y padres de familia, el presidente municipal anunció que trabaja en gestión conjunta con las autoridades educativas y la Fundación Niños en Alegría para adelantar los trabajos de rehabilitación de las aulas hacia el próximo año.

Villarreal Pérez destacó que el inmueble forma parte del grupo de cinco instituciones educativas en Monclova construidas mediante la alianza con dicha fundación, por lo que buscarán agilizar los periodos escolares correspondientes para intervenir y renovar la infraestructura del plantel a la brevedad.

El munícipe enfatizó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre la iniciativa privada, la sociedad civil y los gobiernos municipal y estatal, con el objetivo de responder a las demandas prioritarias de las familias y garantizar espacios dignos para los estudiantes monclovenses.