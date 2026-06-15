Intensas precipitaciones afectan planteles educativos en región centro

Las intensas precipitaciones registradas en la región centro provocaron afectaciones en diversos planteles educativos, principalmente por encharcamientos e inundaciones parciales, informó Abraham Segundo González, quien aseguró que hasta el momento se mantiene un saldo blanco, sin personas lesionadas.

El funcionario explicó que la salida de alumnos se realizó bajo protocolos establecidos y en coordinación con padres de familia, priorizando en todo momento la seguridad de los estudiantes. En algunas zonas, como jardines de niños y planteles con mayor acumulación de agua, se desplegó apoyo de Protección Civil y corporaciones policiales para la supervisión de daños y prevención de riesgos.

Entre los planteles afectados se encuentra la Escuela Normal de Monclova, la escuela Suzanne Robert de Pape y el kínder Celestine Freinet, entre otros, donde se reportaron inundaciones derivadas de la intensidad de la lluvia. Sin embargo, las autoridades educativas subrayaron que la situación fue atendida de manera oportuna y sin incidentes mayores.

De acuerdo con el reporte preliminar, algunas escuelas del turno vespertino suspendieron actividades como medida preventiva, mientras que otras permanecen en evaluación para determinar las condiciones en las que operarán este día.

Las autoridades educativas señalaron que los directivos de cada plantel están facultados para valorar las condiciones de sus instalaciones y determinar la reanudación de clases, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. El recuento de daños continuará durante las próximas horas.