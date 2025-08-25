Liberados tres acusados por detención ilegal de ganado

Tres hombres acusados de movilizar ganado sin la documentación correspondiente y de intentar sobornar a elementos policiacos fueron liberados este fin de semana, luego de que una juez calificara como ilegal su detención por inconsistencias en el procedimiento y pruebas presentadas por la defensa.

La causa penal 825/2025 involucra a Juan Manuel "N", Néstor "N" y Bufrano "N", quienes fueron detenidos el pasado 22 de agosto por oficiales del Grupo Región Centro, tras un reporte de robo de ganado en ejidos del oriente de Castaños.

Según el relato del Ministerio Público, los agentes ubicaron una camioneta verde con remolque rojo que zigzagueaba por la carretera. En ella viajaban Bufrano y su hijo, Juan Manuel. Los elementos observaron que transportaban 15 cabezas de ganado — 14 equinos y un burro — sin marcas de herrar y sin las guías de tránsito requeridas por la ley.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acusados reaccionaron de forma agresiva al ser cuestionados. "No tenemos papeles, siempre nos hemos manejado así", habría dicho Bufrano. Minutos después llegó Néstor en otra camioneta, presuntamente para guiarlos, y ofreció mil pesos a los oficiales para que los dejaran ir. Al ser revisado, los agentes encontraron 35 mil pesos en su poder, lo que derivó en una acusación por cohecho.

Pese a lo anterior, la defensa presentó pruebas que contradicen la versión oficial. Señaló que la detención no ocurrió a las 10:08 horas como se reportó, sino alrededor de las 4:00 de la madrugada, y que los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público hasta las 11:00 horas, manteniéndolos incomunicados por varias horas.

Entre las pruebas, se presentó un video captado por cámaras de vigilancia de vecinos de la zona, el cual fue recuperado por Yaritza, esposa de Néstor. En el video se observa el momento exacto de la detención entre las 4:00 y 4:10 de la mañana, con suficiente claridad para descartar que fuera de noche cerrada, como argumentó el Ministerio Público al señalar que se trataba del horario de verano.

La juez, tras analizar el material, determinó que no existía evidencia de manipulación en el video, y que la detención se realizó fuera del marco legal, por lo que calificó como ilegal el arresto y ordenó la libertad inmediata de los tres imputados.

Aunque quedaron en libertad, el Ministerio Público advirtió que deberán regularizar la situación del ganado mediante la presentación de comprobantes de compra-venta y demás requisitos legales.

El caso generó comentarios divididos en redes sociales, entre quienes señalan irregularidades en el actuar policial y quienes consideran que debe haber mayor control sobre la movilización de ganado en la región.