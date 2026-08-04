Exhortan a denunciar a extorsionadores

Al menos cinco negocios de Monclova fueron blanco de intentos de extorsión telefónica por parte del sujeto que se hacía pasar por un jefe policiaco para ofrecer un supuesto programa de seguridad y posteriormente exigir el pago de una cuota.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que los casos ya son investigados por la Fiscalía del Estado (FGE), mientras el Municipio reforzó las acciones preventivas entre comerciantes para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.

Explicó que, de acuerdo con los reportes recibidos, el presunto extorsionador en ocasiones se identificaba como elemento de Seguridad Pública y en otras como personal de Protección Civil, con el propósito de generar confianza entre los propietarios de negocios.

Precisó que al menos cinco establecimientos denunciaron haber recibido estas llamadas, aunque ninguno realizó depósitos, por lo que los intentos de extorsión no se concretaron.

López señaló que el monto exigido no era el mismo en todos los casos, pues variaba de acuerdo con el giro o las características de cada negocio. Agregó que la Fiscalía integra la carpeta de investigación y que corporaciones de seguridad trabajan de manera coordinada mediante labores de inteligencia para esclarecer el caso.

El funcionario evitó ofrecer mayores detalles sobre las indagatorias para no afectar el proceso, aunque confirmó que ya se notificó a integrantes de la CANACO y a comerciantes de otras organizaciones para que ignoren este tipo de llamadas.

Asimismo, advirtió que los números utilizados por el presunto responsable cuentan con ladas que no corresponden a Monclova, por lo que exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información ni realizar depósitos y denunciar cualquier intento de extorsión.