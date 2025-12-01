Choque por alcance deja herido a empleado de DeAcero en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un empleado de la empresa DeAcero resultó herido luego de verse involucrado en un choque por alcance registrado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a pocos metros del complejo industrial. El responsable del accidente huyó del lugar sin detener la marcha.

El afectado fue identificado como Antonio Juárez Herrera, de 61 años y habitante de la colonia Valle del Oriente. El hombre se desplazaba de norte a sur hacia su hogar cuando una camioneta lo impactó por la parte trasera, provocando que perdiera el control de su vehículo.

Detalles del accidente en Ramos Arizpe

Paramédicos de la Central de Bomberos acudieron para brindarle los primeros auxilios. Tras revisarlo, confirmaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve. Sin embargo, gracias al uso del cinturón de seguridad, sus lesiones no representaron un riesgo mayor.

Juárez Herrera fue llevado al Hospital Muguerza para recibir atención médica. En tanto, oficiales de la Policía Municipal elaboraron el informe correspondiente, comenzando con la búsqueda del conductor que se dio a la fuga.

Acciones de la autoridad tras el choque

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con el paradero del responsable del accidente. Se espera que las cámaras de seguridad en la zona puedan proporcionar información clave sobre el vehículo involucrado.

Estado de salud de Antonio Juárez Herrera

Antonio Juárez Herrera se encuentra en observación en el hospital, donde se le están realizando más estudios para evaluar el alcance de sus lesiones. Su familia ha sido informada sobre su estado y se espera que se recupere sin complicaciones.