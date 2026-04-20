Eugenio Williamson Yribarren advierte sobre la venta de AHMSA

Aunque existe cierta esperanza entre diversos sectores ante la posible venta de Altos Hornos de México, tras la postura presentada por Grupo Afirme, la incertidumbre continúa debido a los múltiples obstáculos legales que podrían retrasar el proceso, la falta de una fecha para la subasta y la posibilidad de que no existan suficientes postores.

Lo anterior lo dio a conocer el empresario Eugenio Williamson Yribarren, quien indicó que, a pesar de la postura de Afirme de permitir que avance la venta, el proceso continúa siendo complejo debido al número de acreedores. "Lo vemos un poco esperanzador, pero esto no quiere decir que sea un hecho, sin embargo existen muchos factores legales que podrían frenar el avance de la subasta".

Señaló que incluso, si se concreta la subasta de Altos Hornos de México, existen muchos factores que podrían influir, como el número de postores, o aquellos que buscarán que se vaya a la tercera subasta para bajar el valor. Todo esto retrasará el proceso de venta, por lo que señaló que es necesario que el Gobierno Federal intervenga para agilizar el proceso, e incluso pudiera participar como inversionista mediante esquemas de asociación.

"Esperemos que venga, ya sea un empresario o el gobierno y que realmente lo vean como una empresa y genere crecimiento para la región, esperemos que ya esto se concluya ya es bastante tiempo, ya la gente ya no aguanta, ya es mucha la espera".

Ante esta situación hizo un llamado a legisladores, alcaldes y representantes de la región Centro para que impulsen gestiones que permitan destrabar la situación, al considerar que la reactivación de la siderúrgica es clave para la economía local. Insistió en que la prioridad debe centrarse en lograr la reactivación de la empresa, ya sea a través de capital privado o con participación gubernamental, con el objetivo de devolver estabilidad económica a la región Centro.