Seguridad Pública detiene responsable de robo en Escuela Primaria

Un individuo en condición de adicción fue sorprendido desmantelando instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano, ubicada en el Fraccionamiento Carranza, sin embargo, gracias a la rápida intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal se logró su detención.

El subdirector de Servicios Educativos, profesor Abraham Segundo González, confirmó que el sujeto ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades y que se trabaja en la interposición de la denuncia correspondiente para dar inicio al proceso legal y recuperar lo robado.

"Sí nos arrimó una friega en el cableado, la tubería y los aires acondicionados. Vamos a ver qué se puede recuperar para que en una acción rápida la escuela esté lista con lo necesario para arrancar el ciclo escolar el primero de septiembre", declaró.

El funcionario agradeció la coordinación con el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, lo que permitió la captura del responsable poco después del reporte.

Entre los daños más notorios se encuentra el intento de desmantelamiento de equipos de aire acondicionado tipo mini split, principalmente el robo de motores al no contar con jaulas de protección.

Aunque no se ha precisado el monto del quebranto, González reconoció que el golpe "pegó duro" a la institución, que atiende entre 300 y 400 alumnos.

Finalmente, señaló que lo que pueda ser recuperado se rescatará, aunque lamentó que estos hechos estén ligados a problemas de adicción: "El detalle es que se paga con cárcel o se recupera lo que fueron a vender", apuntó.