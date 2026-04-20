Familia de Francisco Lecea pide apoyo tras su cirugía en Saltillo

Tras ser intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Saltillo, el joven Francisco Lecea fue reportado en estado delicado, por lo que familiares pidieron apoyo de la ciudadanía con sus oraciones por su pronta recuperación.

Familiares se han mantenido a la expectativa desde el pasado jueves en que se suscitó el percance al interior de la Secundaria 2 "Emiliano Zapata", en donde el joven de 14 años comenzó a sentirse mal y se desplomó.

El pasado fin de semana el joven fue intervenido quirúrgicamente, pero se mantiene bajo observación médica. De acuerdo con información del Sector Salud, al joven se le diagnosticó derrame cerebral, descartándose que haya sido consecuencia de algún traumatismo, como se llegó a especular en un inicio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, mencionó que el paciente recibió atención médica oportuna desde el inicio y fue trasladado de inmediato a un hospital en Saltillo para ser atendido por especialistas en neurocirugía.

Señaló que aunque no cuenta aún con el diagnóstico completo, los estudios iniciales, como la tomografía, evidenciaron un derrame considerable que podría estar relacionado con una malformación arteriovenosa o incluso un aneurisma. Asimismo, reiteró que el joven se encuentra en Saltillo, en donde está siendo atendido por un equipo médico de especialistas, con la finalidad de brindarle la atención de acuerdo a la gravedad del caso.

Por su parte, familiares del joven difundieron un mensaje a través de redes sociales en el que confirmaron que fue intervenido quirúrgicamente, aunque su estado de salud continúa siendo delicado. La familia se mantiene a la espera de la evolución médica del joven, mientras continúan las muestras de apoyo por parte de la comunidad.