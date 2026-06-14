Adultos mayores competirán en Juegos Estatales en Torreón

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La coordinadora regional del Sistema DIF Municipal, Zaidé Habib Castillo, informó sobre la participación de adultos mayores de la Región Carbonífera en los Juegos Estatales, evento que se celebrará en los próximos días en la ciudad de Torreón, Coahuila.

La delegación estará integrada por representantes de los municipios de Múzquiz, Sabinas, Progreso y San Juan de Sabinas, quienes competirán en distintas disciplinas deportivas y recreativas.

En total, serán 63 adultos mayores los que conformen la representación regional, destacando que se encuentran preparados para enfrentar las competencias y poner en alto el nombre de sus comunidades.

Habib Castillo subrayó que este tipo de actividades fortalecen la integración social además de brindar espacios de convivencia y reconocimiento para quienes participan.

La funcionaria confió en que los resultados serán positivos, pues los adultos mayores han mostrado entusiasmo y compromiso en su preparación, lo que garantiza una destacada participación en la justa estatal.

Externó que, la mayoría de las personas de juventud acumulada, año con año quedan en los primeros lugares en disciplinas como Cachibol, juegos de mesa, actividades culturales y artísticas.