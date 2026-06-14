Van 5 casos de gusano barrenador detectados en mascotas en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El secretario de Salud de Coahuila, Dr. Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó que la entidad se mantiene libre de gusano barrenador en humanos, aunque reconoció la presencia de cinco casos detectados en mascotas, principalmente perros, en municipios como Torreón y Arteaga.

Ante esta situación, explicó que por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas se ha establecido coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sector Salud, con el propósito de reforzar acciones preventivas y orientar a la población sobre medidas de protección tanto para personas como para animales.

El funcionario detalló que el gusano barrenador es producido por una mosca denominada "del nuevo mundo", de mayor tamaño y color azul metálico, que deposita sus huevecillos en heridas abiertas de animales mal aseados o sin atención médica, lo que genera la infestación.

Aguirre Vázquez subrayó que se capacita a la ciudadanía para identificar y atender oportunamente lesiones en sus mascotas, recomendando desinfectar de manera constante cualquier herida para evitar la presencia del parásito.

Con estas acciones, dijo, se busca fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que los programas de salud lleguen a todos los sectores de la población, reduciendo riesgos de contagio y protegiendo la salud pública en la Región Carbonífera.