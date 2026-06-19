Club Rotario Santiago de la Monclova atenderá inundaciones en Casa Hogar Galilea

Con la finalidad de prevenir las inundaciones que afectan de manera constante a la Casa Hogar Galilea, el Club Rotario Santiago de la Monclova pondrá en marcha un proyecto de diagnóstico y obra comunitaria para atender las deficiencias estructurales del inmueble, en el que viven 18 menores.

Ramón de la Cruz, próximo presidente del organismo quien asumirá sus funciones a partir de julio, informó que la decisión se tomó tras una visita al albergue, donde se constató que las recientes lluvias volvieron a provocar daños y se tuvo que reubicar a los menores para evitar riesgos.

"Ya fuimos a hacer una primera visita y con las lluvias recientes vimos que se inunda todo, ahí hace falta un muro de contención, drenaje y varias adecuaciones, porque toda el agua de la zona termina entrando a la casa hogar".

De acuerdo con el dirigente, la situación se ha agravado por modificaciones en los predios aledaños y el deterioro de la infraestructura vial, lo que ha convertido al inmueble en un punto de acumulación del agua de lluvia.

El plan del Club Rotario contempla la elaboración de un levantamiento técnico para definir las obras prioritarias, entre ellas drenaje pluvial, muros de contención y adecuaciones en la nivelación del terreno.

Mencionó que el organismo mantendrá sus actividades de recaudación, con el objetivo de financiar el proyecto.

Ramón de la Cruz señaló que anteriormente ya se apoyaba a Casa Hogar Galilea, pero con la entrega de despensas, ahora la prioridad será atender la infraestructura para garantizar condiciones seguras en el albergue infantil.