Saltillo refuerza operativos de seguridad vial ante accidentes fatales

SALTILLO, COAHUILA.- Con la temporada decembrina a la vuelta de la esquina, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció un refuerzo inmediato en los operativos de seguridad vial para evitar tragedias en las semanas de mayor movilidad del año.

La instrucción fue girada directamente al comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, con énfasis en dos frentes: antialcohol y radares de velocidad.

¿Qué ocurrió?

El llamado surge después de un fin de semana marcado por accidentes fatales en la ciudad. De acuerdo con el alcalde, las causas principales fueron el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, factores que históricamente se disparan durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

"Vamos a arrancar un operativo decembrino con prevención, precaución y reacción. En estas fechas aumenta la ingesta de alcohol y debemos actuar antes de que ocurran hechos lamentables", señaló Díaz González.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además del despliegue policial en avenidas principales, el alcalde subrayó que el municipio reforzará las campañas de concientización, recordando a la ciudadanía que respetar los límites de velocidad y evitar manejar en estado de ebriedad es la forma más directa de proteger su vida y la de otros.

"Más allá de los operativos, es fundamental seguir generando conciencia. Si toman, no manejen. Queremos una ciudad segura para todos", agregó.