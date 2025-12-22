Motociclista atropellado en Sabinas: Cruz Roja lo traslada al hospital

Sabinas, Coahuila.- Un motociclista resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo tipo sedán sobre la carretera federal 57, a la altura del parque industrial Sabinas. El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:00 horas al número de emergencias 911 por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron sobre la presencia del motociclista herido en plena vía federal. La rápida respuesta permitió que los servicios de auxilio llegaran en cuestión de minutos.

Paramédicos de la Cruz Roja encabezados por el coordinador Nicolás Puente González, atendieron al lesionado en el lugar, brindándole servicios prehospitalarios. El motociclista presentaba escoriaciones en ambas extremidades inferiores, además de golpes en brazos y otras partes del cuerpo, por lo que se determinó su traslado inmediato a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, oficiales de la Policía y Tránsito Municipal aseguraron el área del accidente y ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón. Tanto la motocicleta como el automóvil sedán Chevrolet Cruze quedaron bajo resguardo en lo que se deslindan responsabilidades.

Finalmente, será en la Dirección de Seguridad Pública donde los participantes del accidente deberán llegar a un acuerdo respecto a la reparación de daños materiales ocasionados por el percance, conforme a los procedimientos legales establecidos.