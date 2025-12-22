Alfonso Miranda destaca ordenación de diáconos en Piedras Negras

SABINAS, COAH.- Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de la diócesis de Piedras Negras, compartió que este año, dos seminaristas fueron ordenados como diáconos, y se espera que el próximo año se ordene un sacerdote y un diácono, con la gracia de Dios.

El obispo destacó la importancia de fomentar las vocaciones sacerdotales entre los jóvenes. "Hay que dar buenas noticias", dijo monseñor Miranda Guardiola. "El año pasado teníamos veinte seminaristas en nuestra diócesis, este año 2025 entraron veinte, se duplicó el número, bendito sea el Señor".

A pesar de que algunos seminaristas han abandonado sus estudios, el obispo se mostró optimista sobre el crecimiento de las vocaciones sacerdotales en la región. "Es importante no solamente nuestra oración para que los muchachos sientan el llamado a ingresar, también nuestro trabajo de iglesia es cuidarlos, cuidar su perseverancia, su presencia prolongada a través del tiempo", dijo.

Para lograr esto, la diócesis está reforzando su seminario con formadores sacerdotes que acompañen a los seminaristas en su camino hacia la ordenación. "Por eso estamos reforzando nuestro seminario formadores sacerdotes para que acompañen a los seminaristas", explicó el obispo.

El mensaje de monseñor Miranda Guardiola es claro: la diócesis de Piedras Negras está experimentando un crecimiento en las vocaciones sacerdotales, y se espera que este impulso continúe en los próximos años. "Es un momento de esperanza y de fe", concluyó el obispo.