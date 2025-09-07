Celebran ganaderos inversión al campo

Productores ganaderos de Coahuila consideraron positivo el anuncio de la Presidenta de la República Claudia Sheinbam sobre el apoyo que se otorgará al sector, luego del cierre de la frontera con Estados Unidos, aunque señalaron que esperarán a conocer la mecánica para acceder a los recursos.

Durante su gira en Saltillo este domingo, la mandataria informó que el Gobierno Federal destinará 680 millones de pesos a programas para el campo ganadero en la entidad, que incluyen infraestructura de rastros y empacadoras, créditos a bajo interés, así como apoyos para la adquisición de toros y la instalación de centros de subastas.

Arturo Valdés Pérez, productor en la región, celebró la medida y sostuvo que representa un verdadero respaldo en un escenario complejo para el sector.

"Qué bueno porque ya nos tocaba, ojalá Dios quiera que si lleguen estos apoyos, lo digo porque desde el sexenio pasado no nos habían dado nada, ahora la Presidenta nos quiere apoyar, y por nuestra parte estamos contentos".

El empresario señaló que el paquete de apoyos que se anunció representa un buen apoyo con paquetes económicos y apoyos como rastros TIF, empacadoras, centro de subastas, créditos a bajo interés, que representan un verdadero apoyo para los productores, ante la situación que enfrenta.

De manera particular, indicó que la posibilidad de contar con rastros TIF y empacadoras permitirá abrir nuevas opciones de exportación, mientras que los créditos al 8 por ciento ofrecen condiciones accesibles en comparación con el mercado.

"Sí hay un apoyo real, al menos este sí es un apoyo para el ganadero en estos tiempos tan difíciles", afirmó.

Valdés indicó que Coahuila se perfila junto con Sonora y Durango como de los primeros estados en recibir los beneficios, lo cual de acuerdo a la Presidenta podría ser este mismo mes, aunque aún falta definir el mecanismo de entrega.