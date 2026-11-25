Coahuila acumuló 222 anuncios de inversión por más de 190 mil millones de pesos durante los primeros tres años de la administración estatal, con una generación superior a los 85 mil empleos, destacó el secretario de Economía, Luis Olivares.

El funcionario calificó como positivo el balance económico, pese a que durante este periodo la entidad enfrentó factores externos que generaron incertidumbre, entre ellos los aranceles y los cambios en las políticas comerciales internacionales.

Consideró que 2027 podría representar un año con mayor certidumbre económica, lo que favorecería la llegada de nuevas empresas al estado.

Adelantó que existen negociaciones avanzadas para concretar inversiones en distintas regiones de Coahuila.

En la Carbonífera destacó la construcción de un parque industrial que, confió, se convertirá en un detonante para atraer nuevas compañías.

Respecto a las metas para el próximo año, señaló que la Secretaría de Economía buscará concretar entre 60 y 70 proyectos de inversión, con la intención de mantener la tendencia de crecimiento registrada hasta ahora.

En cuanto a la Región Centro, Olivares indicó que existen proyectos de infraestructura próximos a concluirse y empresas que están por anunciarse.

También mencionó el desarrollo de la industria de semiconductores, una iniciativa enfocada principalmente en esta zona, para la cual se ha trabajado de manera coordinada con instituciones educativas y autoridades municipales.

Agregó que el alcalde de Monclova participa en las gestiones relacionadas con este proyecto y expresó su expectativa de que próximamente puedan darse a conocer avances.

Finalmente, sostuvo que la seguridad es uno de los principales activos de Coahuila para atraer inversiones, pues consideró que sin condiciones de tranquilidad no habrían sido posibles los resultados económicos alcanzados.