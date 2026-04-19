Abre convocatoria la policía penitenciaria

SABINAS, COAH.- La Universidad de Ciencias de la Seguridad, en coordinación con la Policía Estatal Penitenciaria, lanzó una convocatoria dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 47 años interesados en formar parte de la corporación en la Región Carbonífera, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad en los centros penitenciarios del estado.

Detalles de la convocatoria

De acuerdo con la información oficial, la oferta contempla diversas posiciones estratégicas como videovigilancia penitenciaria, custodio, táctica penitenciaria, analista de datos y unidad K-9, áreas clave para ampliar la capacidad operativa y avanzar en la profesionalización del personal encargado de la seguridad y custodia.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos que incluyen la presentación de documentación oficial como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, certificado médico, carta de no antecedentes penales y certificados de estudios, lo que garantiza un proceso de selección transparente y apegado a los estándares institucionales.

Proceso de recepción de documentos

La recepción de documentos se realizará los días 22, 23 y 24 de abril en las instalaciones de la Policía Estatal, ubicadas sobre la carretera Sabinas–Agujita, kilómetro 5, donde personal especializado estará a cargo del registro y revisión de expedientes para asegurar un proceso ordenado.

Incentivos para los seleccionados

Como parte de los incentivos, la convocatoria contempla una beca mensual de 8 mil pesos para quienes resulten seleccionados, apoyo que busca facilitar su formación inicial y motivar la participación de nuevos perfiles en el ámbito penitenciario.

Con esta acción, el Gobierno de Coahuila refuerza su compromiso con la seguridad pública y el fortalecimiento institucional en la Región Carbonífera, apostando por la integración de personal capacitado que contribuya a un sistema penitenciario más eficiente y cercano a la ciudadanía.