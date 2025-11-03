Inversión de 20 millones para fortalecer seguridad en Monclova

Con una inversión de 20 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció el fortalecimiento del Grupo de Reacción Centro (GRC), mediante la adquisición de equipamiento especializado y tecnología de última generación, con el objetivo de reforzar la seguridad en Monclova y la región.

El edil informó que dentro de esta inversión se incluye la compra de tres unidades blindadas de alta tecnología, cuya entrega está programada para diciembre, además de equipamiento táctico que permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los elementos ante cualquier situación de riesgo.

"Tenemos que seguir invirtiendo en tecnología y equipamiento, porque eso nos da más ojos en cada punto de la ciudad, más presencia policial y mejor monitoreo", señaló Villarreal Pérez, recordando que recientemente el municipio recibió patrullas nuevas entregadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, dentro del trabajo coordinado en materia de seguridad.

El alcalde destacó que el objetivo es blindar la ciudad y la región mediante un cuerpo policiaco mejor preparado y equipado. Para ello, se dotará al GRC de camionetas con tecnología avanzada y protección especial para garantizar su seguridad durante operativos o enfrentamientos.

Asimismo, anunció que se trabaja en la ampliación del grupo de 65 a 75 elementos, con la meta de alcanzar entre 85 y 90 efectivos activos para 2026, lo que permitirá cubrir bajas, jubilaciones o movimientos internos dentro de la corporación.

"Estamos comprometidos con fortalecer a nuestros cuerpos de seguridad, y lo haremos de manera coordinada con el Estado, para que Monclova siga siendo una ciudad segura y preparada ante cualquier eventualidad", afirmó el alcalde.