Carlos Villarreal entrega pavimentación de calle Revolución en Monclova

Con una inversión de más de 2 millones de pesos el Ayuntamiento de Monclova entregó la pavimentación de la calle Revolución de la colonia Barrera, y anunció el arranque de una nueva obra en la calle Gómez Palacio, como parte del programa de infraestructura que desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado para atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de la vialidad y afirmó que su administración mantiene el compromiso de priorizar las obras de mayor impacto social mediante la gestión permanente de recursos. "Se trata de hacer más con los recursos que llegan y tocar la puerta indicada. Así es como la gente ve que avanzamos, que priorizamos las necesidades y que seguimos gestionando para atender los pendientes que aún existen en este sector", expresó.

El Edil informó que, junto con la entrega de la calle Revolución, se puso en marcha la pavimentación hidráulica de la calle Gómez Palacio, entre Lázaro Cárdenas y Chamizal, proyecto que forma parte de una inversión superior a los dos millones de pesos. Señaló que estas acciones forman parte de las obras sociales impulsadas por el Gobierno del Estado, mediante el trabajo conjunto con el Municipio y el programa Mejora Coahuila.

Villarreal destacó que la pavimentación de la avenida Revolución responde a una demanda de varios años de los habitantes de la colonia Barrera y aseguró que su administración continuará gestionando recursos para atender los pendientes de infraestructura en ese y otros sectores. "Cuando la ciudadanía ve la maquinaria trabajando es cuando vuelve a confiar. Hoy estamos cumpliendo un sueño para las familias de esta calle y mejorando su calidad de vida", afirmó.

Asimismo, llamó a los vecinos a cuidar la obra, al señalar que la vialidad será una importante vía de interconexión para el sector y que su conservación permitirá que el beneficio perdure para las familias. Durante el evento, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valencia, detalló que la pavimentación de la avenida Revolución, entre las calles Gustavo Díaz Ordaz y Chamizal, comprendió el recarpeteo de 98 metros lineales, con una superficie de 784 metros cuadrados de carpeta asfáltica. La obra incluyó además 117 metros cúbicos de material calidad base para la estructura del pavimento, mil 960 litros de emulsión asfáltica, 39 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 196 metros lineales de cordón de concreto hidráulico con aplicación de pintura.

Respecto al nuevo proyecto, informó que la pavimentación de la calle Gómez Palacio abarcará 175 metros lineales e incluirá mil 320 metros cuadrados de pavimento, 158 metros cuadrados de concreto hidráulico en la zona del arroyo, 198 metros cúbicos de material calidad base, 3 mil 300 litros de emulsión asfáltica, 66 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 311 metros lineales de cordón de concreto hidráulico con pintura. El funcionario explicó que la combinación de concreto hidráulico y carpeta asfáltica obedece a las condiciones técnicas del sitio, ya que el tramo cruza un cauce pluvial.