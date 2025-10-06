Inversión de más de 2 millones de pesos en infraestructura educativa para la Secundaria Técnica No. 39

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado del subsecretario de Educación Básica en el Estado, Hugo Lozano Aguilar, dio inicio a una nueva obra de infraestructura educativa en la Secundaria Técnica No. 39 "Jaime Torres Bodet", en beneficio de más de 680 estudiantes.

El evento se llevó a cabo durante el tradicional lunes cívico, donde el alcalde anunció que esta obra forma parte de la estrategia Impulso Educativo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del ICIFED, con el objetivo de fortalecer los espacios escolares y brindar mejores condiciones de aprendizaje.

La inversión contempla la adecuación de servicios sanitarios y la sustitución de la barda poniente del plantel, así como la reparación del sistema eléctrico y la renovación del impermeabilizante en el edificio F.

Durante su mensaje, Hugo Lozano destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador con la educación, el bienestar y el futuro de niñas, niños y adolescentes de Coahuila, al mejorar un entorno más digno, seguro y propicio para el aprendizaje y la convivencia.

"Este plantel es su segunda casa y merece estar a la altura de sus sueños", expresó el funcionario estatal.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez subrayó que esta inversión es el resultado de años de gestiones y representa un paso más en la transformación educativa de Monclova.

"Hoy es inversión en obra, pero mañana será un espacio seguro y digno para los estudiantes", señaló.

Agregó que actualmente en Monclova se destinan más de 30 millones de pesos en obras educativas, y reiteró su compromiso de seguir gestionando más recursos para fortalecer la infraestructura escolar.

"Esto se logra gracias a la voluntad del gobernador de invertirle a las nuevas generaciones. Ayúdenos a construir el Monclova que todos soñamos; ustedes pueden hacerlo desde las aulas. Ese es el gran reto que les dejamos", concluyó.