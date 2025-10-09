Inicia obra de infraestructura hidráulica en Monteviejo

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a una nueva obra de infraestructura hidráulica en la colonia Monteviejo, donde se llevará a cabo la reposición de la red de agua potable en la Calle 9, entre las calles 36 y 46, como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

El proyecto contempla la renovación de más de 370 metros lineales de tubería, con una inversión cercana a 1.3 millones de pesos, beneficiando de manera directa a las familias del sector.

"Seguimos avanzando de la mano del impulso que nos brinda nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo la infraestructura de nuestra ciudad y mejorando los servicios básicos para las familias monclovenses", expresó el alcalde durante el arranque de los trabajos.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, detalló las especificaciones técnicas de la obra y destacó que se trata de una acción muy esperada por los habitantes del sector.

"Esta obra ha sido muy solicitada por los colonos de la colonia 21 de Marzo y también beneficiará a Monteviejo. Se trata de la construcción de una red de tubería de PVC hidráulica de 4 pulgadas de diámetro, con una longitud total de 377 metros lineales, además de 248 metros cúbicos de excavación, 219 metros cúbicos de relleno y la instalación de 16 tomas domiciliarias en material de polietileno de alta densidad", explicó.

El funcionario resaltó que esta intervención permitirá mejorar la presión y calidad del suministro de agua, así como reducir fugas y fallas en el sistema actual, que presentaba deterioro por el paso del tiempo.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Monclova reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura básica y los servicios públicos en beneficio de las colonias de la ciudad, priorizando las necesidades más urgentes de los ciudadanos.