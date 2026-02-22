Continúa Monclova avanzando con obras

Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó durante la semana el arranque y entrega de obras de infraestructura con una inversión superior a 6 millones de pesos, fortaleciendo espacios públicos y deportivos en beneficio directo de las familias monclovenses.

Entre las acciones realizadas destaca el arranque de la rehabilitación del Campo Pericos, con inversión superior a 4 millones de pesos. Este proyecto permitirá recuperar este espacio para el deporte, la convivencia y la activación física en la colonia Las Flores.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de la primera etapa de remodelación del Área Verde de la Plaza Colonia Los Álamos, con una inversión superior a 2 millones de pesos, brindando a las familias un entorno más seguro, funcional y adecuado para el encuentro comunitario.

Estas obras forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los espacios públicos y consolidar condiciones que eleven la calidad de vida en las colonias del municipio.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal señaló que "en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando obras que se reflejan directamente en las colonias. Cada espacio rehabilitado es una inversión en convivencia, en comunidad y en el desarrollo ordenado de nuestra ciudad".

Con estas obras, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando inversión y planeación para consolidar una ciudad con mejores espacios públicos, mayor infraestructura y condiciones propicias para vivir, crecer e invertir.