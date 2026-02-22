Se impacta conductor contra una vivienda

MÚZQUIZ, COAH.- En los primeros minutos de este domingo se registró un accidente vial en la calle Allende, del Barrio Los Terreros, cuando una camioneta Ford Pick Up se impactó contra una vivienda. El hecho ocurrió a espaldas de las instalaciones de Flourita de México y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar y procedieron a la detención del conductor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. La imprudencia al volante habría sido la causa principal del percance, que dejó daños materiales significativos en la fachada de la vivienda afectada.

Paramédicos de la Cruz Roja local brindaron atención tanto al conductor como a los moradores de la casa, quienes sufrieron crisis nerviosas y posibles lesiones menores derivadas del impacto. Afortunadamente, no se reportaron víctimas de gravedad.

Acciones de la autoridad

El accidente provocó la movilización de vecinos, quienes señalaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en la zona, especialmente durante las noches y fines de semana, cuando se incrementan los riesgos por conductores en estado de ebriedad.

Las autoridades municipales iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y evaluar los daños ocasionados. Asimismo, se espera que el detenido enfrente cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y por los daños materiales provocados en la vivienda.